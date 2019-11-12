نجوم على فراش المرض | رامى جمال يعلن إصابته بالبهاق.. هادى الجيار ينقل إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي.. وفجر السعيد تكشف عن نجاتها من الموت

رامى جمال يعلن عن مرضه بالبهاق

زينة تتعرض للإصابة فى العين

هادى الجيار يعالج من الالتهاب الرئوى





شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان عدد من النجوم عن مرضها فضلا عن دخول بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو ما إعلان عنه رامى جمال وزينة وهادى الجيار بالإضافة إلى الإعلامية فجر السعيد التى كشفت عن تفاصيل مرضها ورحلة علاجها.





صدى البلد يرصد تفاصيل مرض هؤلاء النجوم فى التقرير التالى :





رامى جمال :

أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".





وقال رامي :" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر منذ فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".





وتابع:" وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل إزاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".





واختتم حديثه قائلًا :" یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".





زينة:

ونشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات على "انستجرام".





وعلقت الفنانة زينة على الصور قائلة: "جالي تعب في عينيا الحمد لله طبعا ولا حاجة اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع ...المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة، قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه .. قالي انتي عمرك ما هاتعجزي .. حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب".





هادى الجيار:

بينما كشف مصدر بنقابة المهن التمثيلية عن أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار مستقرة إلى حد ما، حيث يتلقى العلاج حاليا في غرفة عادية داخل إحدى مستشفيات أكتوبر.





وأكد المصدر أن هادي الجيار حالته مستقرة ولم تتردَ كما يردد البعض وأن كل ما تعرض له نزلة برد فقط أثناء تلقيه العلاج من الالتهاب الرئوى.





وكان هادي الجيار اصيب منذ ايام قليلة بأزمة صحية شديدة نقل على أثرها الى المستشفى، حيث يعانى من التهاب رئوى وهو الامر الذى صرح به الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.





يذكر ان هادي الجيار تعاقد مؤخرا على مسلسل "شديد الخطورة" والذى يشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى ومن إخراج حسام على.









فجر السعيد :

أما الإعلامية الكويتية فجر السعيد كشفت عن صورة جديدة بصحبة الفنانة أحلام أثناء رحلة علاجها وسفرها بطائرة خاصة لتلقى العلاج بباريس، حيث ظهرت وهي ترقد على السرير، وتحاول الأخيرة أن تسعفها وتتابع درجة حرارتها.





وعلقت فجر السعيد على الصورة، "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت.. شكرًا أحلام".





وكانت فجر السعيد كشفت عن تفاصيل مرضها وإجرائها عملية جراحية بالخارج أمس والتى استغرقت 8 ساعات متواصلة.





وقالت فجر السعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، "الحمدلله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد.. العملية التي أجريتها ليست سهلة. إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات. خذوني من الغرفة الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULT يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سيئا جدًا، وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة".



