أصابني الحسد ماذا أفعل؟.. إليك آيات الرقية الشرعية احفظها ورددها
المؤتمر السنوي الثالث لمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية
أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2025 في السوق السعودي
ترامب يعفي الجرافيت واليورانيوم وسبائك الذهب ومعادن أخرى من الجمارك
مادورو : فنزويلا لاننتج الكوكايين والتصريحات الأمريكية تكرر سيناريو العراق
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية
الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
بالصور

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
أسماء عبد الحفيظ

الحلزونة، هل تعلم أنه من قلب الأحياء والأسواق الشعبية المغربية، تفوح رائحة شهية ومميزة يعرفها كل مغربي، وأول من يفرح بها ويقبل عليها هما الأطفال ومن ثم الكبار، إنها رائحة الحلزونة أو كما تُعرف في بعض المناطق بـ الببوش.

طريقة عمل الحلزونة الببوش 

الحلزونة الببوش، طبق تقليدي يرجع جذورة، للثقافة المغربية، يجمع بين النكهة القوية والتوابل الفوّاحة والفوائد الصحية، ويُعتبر من أكثر أطباق الشارع شعبية، خاصة في فصل الشتاء.

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير الحلزونة في البيت بنفس نكهة الشارع المغربي، للشيف فيفي عثمان.

ما هي الحلزونة؟

الحلزونة هي ببساطة الـقواقع أو الحلزون البري، يتم تنظيفه جيدًا وطهيه في مرق غني بالتوابل العطرية والأعشاب الطبيعية.
يُؤكل بالملعقة أو يُشفط مباشرة من القوقعة، أو يؤكل بالخلة وهي أعواد الأسنان الخشبية، ويُعد طبقًا ساخنًا مثاليًا للتدفئة وتقوية المناعة.

مكونات وصفة الحلزونة المغربية

طريقة عمل الحلزونة الببوش 

للكمية المتوسطة 4 أشخاص

  • 1 كيلو من الحلزون منظف جيدًا
  • 2 لتر ماء
  • رأس ثوم مهروس
  • باقة من الأعشاب العطرية زعتر، نعناع، مرددوش، إكليل الجبل
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1 ملعقة صغيرة زنجبيل
  • 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر تحميرة
  • 1/2 ملعقة صغيرة قزبر يابس كزبرة جافة
  • ملح حسب الذوق
  • حبوب الهيل اختياري
  • عود قرفة
  • أوراق غار ورق سيدنا موسى

طريقة  عمل الحلزونة الببوش 

طريقة عمل الحلزونة الببوش 
  • اغسليه جيدًا عدة مرات بالماء والملح والخل.
  • يمكنكِ تركه في الماء لمدة 24 ساعة لتصفية الشوائب، مع تغيير الماء عدة مرات.
  • في قدر كبير، أضيفي الماء وجميع التوابل والأعشاب والثوم وورق الغار والقرفة.
  • اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة لتتفاعل النكهات.
  • أضيفي الحلزون إلى المرق المغلي.
  • غطّي القدر واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

التقديم

طريقة عمل الحلزونة الببوش 
  • يُقدّم الحلزون ساخنًا مع مرقه في زبديات.
  • يمكن إضافة قليل من الكمون أو الفلفل الحار حسب الرغبة عند التقديم.

فوائد الحلزونة الصحية

  • غني بالبروتين.
  • منخفض الدهون.
  • يحتوي على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم.
  • يُعتبر منشطًا للجهاز المناعي.
الحلزونة ما هي الحلزونة الحلزونة الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل طريقة عمل الحلزونة الببوش الببوش الثقافة المغربية ا للجهاز المناعي منشطًا للجهاز المناعي الحديد والمغنيسيوم

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

