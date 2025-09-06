الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة، هل تعلم أنه من قلب الأحياء والأسواق الشعبية المغربية، تفوح رائحة شهية ومميزة يعرفها كل مغربي، وأول من يفرح بها ويقبل عليها هما الأطفال ومن ثم الكبار، إنها رائحة الحلزونة أو كما تُعرف في بعض المناطق بـ الببوش.

طريقة عمل الحلزونة الببوش

الحلزونة الببوش، طبق تقليدي يرجع جذورة، للثقافة المغربية، يجمع بين النكهة القوية والتوابل الفوّاحة والفوائد الصحية، ويُعتبر من أكثر أطباق الشارع شعبية، خاصة في فصل الشتاء.

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير الحلزونة في البيت بنفس نكهة الشارع المغربي، للشيف فيفي عثمان.

ما هي الحلزونة؟

الحلزونة هي ببساطة الـقواقع أو الحلزون البري، يتم تنظيفه جيدًا وطهيه في مرق غني بالتوابل العطرية والأعشاب الطبيعية.

يُؤكل بالملعقة أو يُشفط مباشرة من القوقعة، أو يؤكل بالخلة وهي أعواد الأسنان الخشبية، ويُعد طبقًا ساخنًا مثاليًا للتدفئة وتقوية المناعة.

مكونات وصفة الحلزونة المغربية

للكمية المتوسطة 4 أشخاص

1 كيلو من الحلزون منظف جيدًا

2 لتر ماء

رأس ثوم مهروس

باقة من الأعشاب العطرية زعتر، نعناع، مرددوش، إكليل الجبل

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر تحميرة

1/2 ملعقة صغيرة قزبر يابس كزبرة جافة

ملح حسب الذوق

حبوب الهيل اختياري

عود قرفة

أوراق غار ورق سيدنا موسى

اغسليه جيدًا عدة مرات بالماء والملح والخل.

يمكنكِ تركه في الماء لمدة 24 ساعة لتصفية الشوائب، مع تغيير الماء عدة مرات.

في قدر كبير، أضيفي الماء وجميع التوابل والأعشاب والثوم وورق الغار والقرفة.

اتركي الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة لتتفاعل النكهات.

أضيفي الحلزون إلى المرق المغلي.

غطّي القدر واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

التقديم

يُقدّم الحلزون ساخنًا مع مرقه في زبديات.

يمكن إضافة قليل من الكمون أو الفلفل الحار حسب الرغبة عند التقديم.

فوائد الحلزونة الصحية