5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان

الباذنجان من ألذ الخضروات وأكثرها استخدامًا في المطابخ العربية، لكن مشكلته الكبرى أنه يمتص كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، مما يجعله دسمًا وثقيلاً على المعدة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الصحة، خصوصًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي

تقدم الشيف سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لــ صدى البلد، عن حيل ذكية وبسيطة يمكنها أن تقلل من امتصاص الباذنجان للزيت بشكل كبير، وتجعلك تستمتعين بطبق لذيذ وخفيف في آنٍ واحد.

1. رشّ الملح على شرائح الباذنجان قبل القلي

رشي القليل من الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 20–30 دقيقة، ستلاحظين خروج بعض الماء منها، بعد ذلك، جفّفيها جيدًا بمنديل ورقي.

النتيجة؟ الملح يُخرج الماء الزائد ويغلق المسام، مما يمنع امتصاص الزيت بكثافة.

2. قلي الباذنجان في زيت ساخن جدًا

تأكدي من أن الزيت ساخن جدًا قبل وضع الباذنجان اختبريه بوضع قطعة صغيرة أولًا.

النتيجة؟ الزيت الساخن يكوّن طبقة خارجية مقرمشة تمنع الباذنجان من امتصاص المزيد من الزيت.

3. تغليف الباذنجان بطبقة خفيفة من الدقيق أو النشا

مرّري شرائح الباذنجان في القليل من الدقيق أو النشا قبل قليها.

النتيجة؟ هذه الطبقة تمنع الزيت من التغلغل داخل الشريحة.

4. استخدام القلي الهوائي

إذا كنتِ ترغبين في طعم مقلي لكن بدون زيت تقريبًا، استخدمي المقلاة الهوائية مع رشة خفيفة من الزيت.

النتيجة؟ نفس القرمشة لكن بنسبة دهون أقل بكثير

5. الشواء بدل القلي

اختاري طريقة الشواء في الفرن كبديل للقلي، خصوصًا في وصفات مثل المسقعة أو الباذنجان المشوي.

النتيجة؟ نكهة لذيذة بدون أي امتصاص للزيت.

نصائح إضافية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي