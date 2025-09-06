قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم
عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على منتحب مصر
خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة علي زعيم كوريا الشمالية
النقل: خط الرورو بين دمياط وتريستا يعزز صادرات مصر ويوفر فرص عمل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية الروسية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان

أسماء عبد الحفيظ

الباذنجان من ألذ الخضروات وأكثرها استخدامًا في المطابخ العربية، لكن مشكلته الكبرى أنه يمتص كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، مما يجعله دسمًا وثقيلاً على المعدة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الصحة، خصوصًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

تقدم الشيف سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لــ صدى البلد، عن حيل ذكية وبسيطة يمكنها أن تقلل من امتصاص الباذنجان للزيت بشكل كبير، وتجعلك تستمتعين بطبق لذيذ وخفيف في آنٍ واحد.

1. رشّ الملح على شرائح الباذنجان قبل القلي

  • رشي القليل من الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 20–30 دقيقة، ستلاحظين خروج بعض الماء منها، بعد ذلك، جفّفيها جيدًا بمنديل ورقي.
  •  النتيجة؟ الملح يُخرج الماء الزائد ويغلق المسام، مما يمنع امتصاص الزيت بكثافة.

2. قلي الباذنجان في زيت ساخن جدًا

  • تأكدي من أن الزيت ساخن جدًا قبل وضع الباذنجان اختبريه بوضع قطعة صغيرة أولًا.
  • النتيجة؟ الزيت الساخن يكوّن طبقة خارجية مقرمشة تمنع الباذنجان من امتصاص المزيد من الزيت.

3. تغليف الباذنجان بطبقة خفيفة من الدقيق أو النشا

  • مرّري شرائح الباذنجان في القليل من الدقيق أو النشا قبل قليها.
  • النتيجة؟ هذه الطبقة تمنع الزيت من التغلغل داخل الشريحة.

4. استخدام القلي الهوائي

  • إذا كنتِ ترغبين في طعم مقلي لكن بدون زيت تقريبًا، استخدمي المقلاة الهوائية مع رشة خفيفة من الزيت.
  • النتيجة؟ نفس القرمشة لكن بنسبة دهون أقل بكثير

5. الشواء بدل القلي

  • اختاري طريقة الشواء في الفرن كبديل للقلي، خصوصًا في وصفات مثل المسقعة أو الباذنجان المشوي.
  • النتيجة؟ نكهة لذيذة بدون أي امتصاص للزيت.

نصائح إضافية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي

  • استخدمي ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد فورًا بعد القلي.
  • قطّعي الباذنجان إلى شرائح متوسطة، فالرقيقة تمتص زيتًا أكثر.
  • لا تتركي شرائح الباذنجان وقتًا طويلاً في المقلاة.
