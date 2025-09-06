البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا



أبلغ ‏البيت الأبيض رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الإدارة لا تستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أو مدة العمليات العسكرية التي سيتم تنفيذها في فنزويلا بحسب ماذكرت سي إن إن .

ونقلت سي إن إن عن مصادرها أن واشنطن لم تتخذ قرار نهائي بعد بشأن ضرب فنزويلا ولكنها لا تستبعد إمكانية شن ضربات داخل البلاد مستقبلا بهدف إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التنحي عن منصبه.

ومن جانبه ؛ دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى عدم تطور الخلافات مع الولايات إلى صراع عسكري قائلا : لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري.

وفي تصريحات له سابقة ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معتقلي مصنع هيونداي كانوا أجانب غير شرعيين مشيرا إلى أن إدارة الهجرة والجمارك كانت تقوم بعملها.

وشدد الرئيس الأمريكي في تصريحات له ترامب على أن العاصمة الأمريكية واشنطن باتت آمنة بالكامل وخالية من الجريمة.

وعن الأوضاع في فنزويلا ؛ صرح ترامب قائلا : نحن لا نتحدث عن تغيير النظام في فنزويلا وإذا عرّضت الطائرات الفنزويلية الولايات المتحدة للخطر فسيتم إسقاطها.

وتابع : فنزويلا ستكون في ورطة إذا حلقت المزيد من طائراتها.

كما نفي ترامب معرفته أي شيء عن حادثة اعتراض اتصالات كيم جونغ أون عام 2019

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تناقش مع بيلاروسيا إطلاق سراح بعض المعتقلين البالغ عددهم 1400.

وأتم ترامب تصريحاته بالقول : قمة مجموعة العشرين ستعقد في الولايات المتحدة تحديدا في ميامي في عام 2026 لأول مرة منذ 20 عاما.

وفي سياق أخر ؛ ترامب يوقع على مرسوم تنفيذي يسمح بفرض قيود على الدول التي تحتجز مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني.