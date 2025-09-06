قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فنزويلا.. مادورو: تدريب المواطنين المنضمون لمنظومة الدفاع الوطني

محمود نوفل

 
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن  بدء تدريب جميع المواطنين الذين ينضمون إلى منظومة الدفاع الوطني من خلال الميليشيا الوطنية البوليفارية.

وكانت  تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الفنزويلي مادورو أعلن استدعاء أكثر من 8 ملايين شخص مُسجّلين في "الميليشيا" الوطنية البوليفارية للدفاع عن فنزويلا.

ومنذ قليل ؛ أفادت  شبكة سي إن إن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات تستهدف عصابات المخدرات داخل فنزويلا.


وكان  نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي صرح خلال مؤتمر صحفي سابق له ، إن بلاده تواجه أكبر تهديد شهدته أمريكا الجنوبية منذ قرن، في إشارة إلى نشر الولايات المتحدة قوات وسفن حربية إضافية في منطقة البحر الكاريبي بزعم الحد من تهريب المخدرات المرتبط بفنزويلا.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن الولايات المتحدة تستهدف فنزويلا ب 8 سفن حربية تحمل 1200 صاروخ.

وقال مادورو: إنه تهديد مبالغ فيه.. إجرامي بكل معنى الكلمة، دموي، لقد أرادوا المضي قدما فيما يسمونه أقصى درجة من الضغط، وفي مواجهة أقصى قدر من الضغط العسكري، أعددنا أقصى درجات الجاهزية، ولن يرضخ للتهديدات.

وأضاف مادورو: لأن تهديد فنزويلا هو تهديد للقارة بأكملها، فإن عبثت مع دولة واحدة، عبثت بالدول جميعا.

وأردف مادورو، مخاطبا الرئيس الأمريكي بشكل مباشر: يا سيد دونالد ترامب، عليك أن تكون حذرا، ماركو روبيو يريد أن يلطخ يديك بالدماء.

وفي إشارة واضحة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المنحدر من ميامي، قال مادورو: فرضت عصابة ميامي رؤيتها وأضافوا طابع ميامي على السياسة الخارجية الأمريكية في كل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

فنزويلا أمريكا الميليشيا الوطنية البوليفارية ترامب البحر الكاريبي

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

