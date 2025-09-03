قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون بكل قوتنا لتغيير النظام في فنزويلا

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
محمود نوفل

علق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت على تدمير سفينة تجار المخدرات الفنزويليين قائلا إن الولايات المتحدة لن تقتصر على ضربة واحدة.

وأضاف هيغسيت في تصريحات له قائلا : الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين أو روسيا.

وختم هيغسيت حول إمكانية "تغيير النظام" في فنزويلا فقد صرح وزير الدفاع الأمريكي : القرار يعود لترامب ونحن مستعدون بكل قوتنا.

وذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية في وقت سابق   أن فنزويلا تتأهب عسكريًا بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة البحر الكاريبي حيث تعتبر كاراكاس هذه التحركات تهديدا مباشرا لأمنها القومي وسط تزايد التوترات بين البلدين على خلفية ملفات سياسية وأمنية.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن بلاده في أقصى درجات التأهب ومستعدة للرد في حال تعرضها لهجوم من القوات التي نشرتها الإدارة الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.


وأوضحت الصحيفة أن تصريحات مادورو تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع لتعزيز قوتها البحرية في المياه قبالة فنزويلا لمواجهة تهديدات عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة لم تُشر إلى أي توغل بري مُخطط له من قِبل آلاف الأفراد الذين يتم نشرهم. ومع ذلك، ردت حكومة مادورو بنشر قوات على طول ساحلها وحدودها مع كولومبيا المجاورة، بالإضافة إلى حث الفنزويليين على الانضمام إلى ميليشيا مدنية.


ونقلت الصحيفة عن مادورو قوله عن نشر القوات إنه "تهديد مُفرط وغير مُبرر وغير أخلاقي وإجرامي ودموي بكل معنى الكلمة، وفي مواجهة هذا الضغط العسكري الأقصى، أعلنا أقصى درجات التأهب للدفاع عن فنزويلا".


وقال الرئيس الفنزويلي -وفق الصحيفة- إنه سيعلن دستورياً "جمهورية مسلحة" إذا هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا ولم يُفصّل في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه للبحرية الأمريكية الآن مدمرتين مزودين بصواريخ موجهة من طراز إيجيس - يو إس إس غرافلي ويو إس إس جيسون دونهام - في منطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى المدمرة يو إس إس سامبسون والطراد يو إس إس ليك إيري في المياه قبالة أمريكا اللاتينية ومن المقرر أن يتوسع هذا الوجود العسكري.


ولفتت إلى أن ثلاث سفن هجومية برمائية - قوة تضم أكثر من 4000 بحار ومشاة البحرية - ستدخل المنطقة هذا الأسبوع، وفقًا لما صرح به مسؤول دفاعي شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف العمليات الجارية.


وأوضحت الصحيفة أن هذا الانتشار يأتي في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام الجيش لإحباط عصابات المخدرات التي يُحمّلها مسؤولية تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى المجتمعات الأمريكية، ومسؤولية استمرار العنف في بعض المدن الأمريكية.


وصرّح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل ، مستشهدًا بتقرير للأمم المتحدة، لنظرائه في مختلف دول أمريكا اللاتينية بأن نشر القوات البحرية الأمريكية مبني على "رواية كاذبة" حيث أن 87% من الكوكايين المُنتَج في كولومبيا يمر عبر المحيط الهادئ، ويحاول المُهربون نقل 5% فقط من إنتاجهم عبر فنزويلا بينما تُعد بوليفيا وكولومبيا، الدولتان غير الساحليتين، واللتان تتمتعان بإمكانية الوصول إلى المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، أكبر مُنتجي الكوكايين في العالم.


وأضاف جيل أن هذه الرواية "تُهدد المنطقة بأكملها" وأن أي هجوم على فنزويلا سيعني في الواقع زعزعة استقرارها بالكامل.

وأشار خلال اجتماع افتراضي لأعضاء المجموعة الإقليمية لمجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بقوله: "دعونا نطالب فورًا بإنهاء هذا الانتشار، الذي لا مبرر له سوى تهديد شعب ذي سيادة".

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن مادورو استغل مؤتمره الصحفي  للإصرار على أنه الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي لكن أدلة دامغة وموثوقة أظهرت عكس ذلك، مما دفع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى عدم الاعتراف بمادورو رئيسًا لفنزويلا.

ومنذ الانتخابات الرئاسية في يوليو 2024، تحث المعارضة السياسية في فنزويلا الولايات المتحدة ودولًا أخرى على الضغط على مادورو لترك منصبه.

