عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على منتحب مصر

أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مستحق للغاية.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص بسبب رغبة كل لاعب في التسجيل، والاعتماد على أسامة فيصل كرأس حربة علامة استفهام بالنسبة لي".

وأضاف: "كان يجب البدء بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي، والمباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو ستكون صعبة للغاية".



ترتيب مجموعة مصر

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة



ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الاولى سحق منتخب بوركينا فاسو مضيفه منتخب جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

