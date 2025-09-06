مادورو : فنزويلا لاننتج الكوكايين والتصريحات الأمريكية تكرر سيناريو العراق



أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه إذا تعرضت بلاده لأي اعتداء ستدخل مرحلة النضال المسلح ، مطالبا واشنطن بضرورة التخلي عن خطتها لتغيير النظام في فنزويلا.

وقال الرئيس الفنزويلي في تصريحات له : أقول لترامب أن المحاولة التي يبذلها بعض موظفيه لتغيير النظام في فنزويلا هي خطأ.

وختم تصريحاته : فنزويلا بلد خال من إنتاج الكوكايين وهذه الكذبة الأمريكية هي فجة و خادعة مثل أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل.

ومنذ قليل ؛ أبلغ ‏البيت الأبيض رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الإدارة لا تستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أو مدة العمليات العسكرية التي سيتم تنفيذها في فنزويلا بحسب ماذكرت سي إن إن .

ونقلت سي إن إن عن مصادرها أن واشنطن لم تتخذ قرار نهائي بعد بشأن ضرب فنزويلا ولكنها لا تستبعد إمكانية شن ضربات داخل البلاد مستقبلا بهدف إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التنحي عن منصبه.

ومن جانبه ؛ دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى عدم تطور الخلافات مع الولايات إلى صراع عسكري قائلا : لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري.



وعن الأوضاع في فنزويلا ؛ صرح ترامب لاحقا : نحن لا نتحدث عن تغيير النظام في فنزويلا وإذا عرّضت الطائرات الفنزويلية الولايات المتحدة للخطر فسيتم إسقاطها.

وتابع : فنزويلا ستكون في ورطة إذا حلقت المزيد من طائراتها.