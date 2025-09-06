ترامب يعفي الجرافيت واليورانيوم وسبائك الذهب ومعادن أخرى من الجمارك

أفادت وكالة بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعفاء الجرافيت واليورانيوم وسبائك الذهب ومعادن أخرى من الرسوم الجمركية.

وقالت الوكالة أنه من المقرر أن يدخل قرار ترامب إعفاء بعض المعادن من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ يوم الإثنين.

وفي وقت سابق ؛ كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه سيفرض تعريفات جمركية على واردات أشباه الموصلات "قريبًا جدًا"؛ لكن السلع الاحتياطية من شركات مثل Apple Inc، التي تعهدت بتعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة؛ ستكون معفاة .



وقال ترامب - عن الرئيس التنفيذي لشركة (أبل) ستيف كوك - إنه عندما يتعلق الأمر بالتعرض لشركته قد يتم تفادي رسوم الاستيراد، مشيرا إلى التزامات الشركة الاستثمارية الأخيرة. وفق وكالة "بلومبرج".



جاء ذلك في حديث الرئيس الصحفيين خلال عشاء في البيت الأبيض مع تجمع نادر لكبار المسئولين التنفيذيين والمؤسسين من بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك "كوك".



وأضاف ترامب: "لقد ناقشت الأمر هنا، الرقائق وأشباه الموصلات، وسنضع تعريفات جمركية على الشركات التي لا تأتي.. سنفرض تعريفة جمركية قريبًا جدًا؛ ربما تسمعون أننا سنفرض تعريفة كبيرة إلى حد ما أو ليست عالية، لكنها تعريفة كبيرة إلى حد ما".