مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتراجع متأثرة بخسائر "وول ستريت" ومخاوف الرسوم الجمركية

أ ش أ

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية، في تداولات اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الخسائر الليلية في "وول ستريت"، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث فشلت البيانات الاقتصادية الإيجابية في الصين وأستراليا في تقديم دعم قوي للأسواق.


وسجلت الأسهم الصينية تراجعا مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في أغسطس حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بأكثر من 10% الشهر الماضي.


وانخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 1%، بينما تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.7%، كما فقد مؤشر هانج سينج في هونج كونج 0.2% وسط تداولات متقلبة، رغم بيانات إيجابية لقطاع الخدمات.


وتراجعت الأسهم اليابانية مع إغلاق مؤشر Nikkei 225 منخفضا بنسبة 0.3%، بينما فقد مؤشر TOPIX نسبة 0.4%، وجاء التراجع رغم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس التي جاءت أقوى من التوقعات.


وخالف مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي الاتجاه العام للأسواق الآسيوية، مرتفعا بنسبة 0.3% بعد أن أظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أداء أفضل من المتوقع، غير أن ضعف أسهم التكنولوجيا كبَح من مكاسب المؤشر.
وأشارت عقود Gift Nifty 50 الآجلة إلى افتتاح مستقر للأسواق الهندية، لكنها ما زالت تواجه ضغوطا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث دخلت التعريفات البالغة 50% ضد الصادرات الهندية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما يزيد المخاوف بشأن النشاط التجاري.
وجاءت الضغوط على الأسواق الآسيوية بعد تراجع "وول ستريت"، حيث أثار حكم محكمة الاستئناف ضد تعريفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مخاوف من تعقيد صفقات التجارة الأخيرة لواشنطن.
ولم تنجح بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين، التي أظهرت نموا يفوق التوقعات، في وقف التراجع، رغم أنها عكست مرونة نسبية في الاقتصاد واحتمالات تقديم بكين مزيدا من الحوافز.
 

الأسهم الآسيوية الخسائر الليلية في وول ستريت الرسوم الجمركية مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي

ترشيحاتنا

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

