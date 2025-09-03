الأسهم الآسيوية تتراجع متأثرة بخسائر "وول ستريت" ومخاوف الرسوم الجمركية

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية، في تداولات اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الخسائر الليلية في "وول ستريت"، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث فشلت البيانات الاقتصادية الإيجابية في الصين وأستراليا في تقديم دعم قوي للأسواق.



وسجلت الأسهم الصينية تراجعا مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب قوية في أغسطس حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بأكثر من 10% الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 1%، بينما تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.7%، كما فقد مؤشر هانج سينج في هونج كونج 0.2% وسط تداولات متقلبة، رغم بيانات إيجابية لقطاع الخدمات.



وتراجعت الأسهم اليابانية مع إغلاق مؤشر Nikkei 225 منخفضا بنسبة 0.3%، بينما فقد مؤشر TOPIX نسبة 0.4%، وجاء التراجع رغم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس التي جاءت أقوى من التوقعات.



وخالف مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي الاتجاه العام للأسواق الآسيوية، مرتفعا بنسبة 0.3% بعد أن أظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أداء أفضل من المتوقع، غير أن ضعف أسهم التكنولوجيا كبَح من مكاسب المؤشر.

وأشارت عقود Gift Nifty 50 الآجلة إلى افتتاح مستقر للأسواق الهندية، لكنها ما زالت تواجه ضغوطا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث دخلت التعريفات البالغة 50% ضد الصادرات الهندية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما يزيد المخاوف بشأن النشاط التجاري.

وجاءت الضغوط على الأسواق الآسيوية بعد تراجع "وول ستريت"، حيث أثار حكم محكمة الاستئناف ضد تعريفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مخاوف من تعقيد صفقات التجارة الأخيرة لواشنطن.

ولم تنجح بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين، التي أظهرت نموا يفوق التوقعات، في وقف التراجع، رغم أنها عكست مرونة نسبية في الاقتصاد واحتمالات تقديم بكين مزيدا من الحوافز.

