قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم
عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على منتحب مصر
خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة علي زعيم كوريا الشمالية
النقل: خط الرورو بين دمياط وتريستا يعزز صادرات مصر ويوفر فرص عمل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية الروسية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

التيك توكر محمد عبد العاطى
التيك توكر محمد عبد العاطى
إيمان عبد اللطيف

بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.

أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.

خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على:
 

* هاتف محمول ماركة iPhone 13.*

مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري.

التيك توك التيك توكر محمد عبد العاطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان

توصيات رئيس جامعة حلوان خلال مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

دعم عمالي قوي للقيادة السياسية بعد تصريحات نتنياهو الاستفزازية

شعار ورشتا العمل

ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

بالصور

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان

5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد