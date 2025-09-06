سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.

أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.

خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على:



* هاتف محمول ماركة iPhone 13.*

مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري.