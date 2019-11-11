نقل طبيب روشتة أى حاجة وإحالته للجنة القيم بنقابة الأطباء في البحيرة

أحال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أحد الأطباء بالمستشفى المركزى بشبراخيت للجنة القيم بمجلس نقابة الأطباء بالبحيرة وقرر نقله إلى مستشفى ايتاى البارود لحين الانتهاء من التحقيق .



وذلك فى واقعة قيامه بالاستهزاء فى كتابة روشتة علاج لإحدى مريضات أمراض النساء بالمستشفى وقيامه بكتابة عبارة اى حاجة على الروشته بدلا من صرف أي علاج مناسب لحالتها الصحية مما يعد إخلالا بقواعد المهنة.



وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أمس الأحد واقعة فريدة من نوعها حيث قام طبيب بعيادة امراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزى بكتابة عبارة اى حاجة على روشتة لمريضة وذلك بعد قيامه بالكشف عليها ولم يجد أنها مصابة بأى مرض فطلبت منه كتابة أى حاجة على أساس أن يكتب لها اى علاج حيث فقام الطبيب بكل استهزاء بكتابة عبارة اى حاجة على الروشتة مما يعد بأنه خلل بالقواعد الطبية والمهنية لكتابة روشتات المرضى .



وسيطرت حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي على " فيس بوك "، بعد تداول روشته مدون بها عبارة " أي حاجة"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا واستنكار لما قام به الطبيب المعالج بمستشفى شبراخيت المركزى مطالبين بالتحقيق معه.



وترجع أحداث الواقع حسب قول "محمد سمير" أحد المشاركين للروشته في تدوينة له عبر صفحته الشخصية:" ان عيادات النساء والتوليد بمستشفى شبراخيت المركزى، شهدت اليوم الأحد واقعة مؤسفة حينما ذهبت سيدة للكشف بالعيادة الخاصة بالنساء والتوليد بالمستشفي، والشكوى للطبيب المختص بوجود آلم في جسدها بعد إنقطاع فترة الحيض، مضيفًا أنه دار حوار مع الطبيب وقال لها " اكتبلك إيه قالت له أكتب أي حاجة لتخفيف الآلم"مؤكدا بأن الطبيب كتب في الروشتة عبارة " أي حاجة "، وأثناء ذهاب المريضة للصيدلية بالمستشفى للعلاج، فوجئت بعبارة " أي حاجة " بدل من اسم الدواء.



وفى استجابة سريعة لما تناولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي، قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إحالة طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزى للتحقيق، لإخلاله بقواعد كتابة روشتة العلاج لإحدى المرضى .



وبعد التأكد من صحة الواقعة وجه المحافظ على الفور وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب المذكور للتحقيق بمعرفة المديرية وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مشيرًا أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح .