AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الموجة الـ14 للحملة.. إزالة 119 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في القليوبية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:30 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
واصلت محافظة القليوبية القضاء على التعديات الزراعية، بتنفيذها قرارات الإزالة لعدد 44 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1370م2 وإزالة 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8483م2 وذلك بمدن بنها، قليوب وحى شرق شبرا الخيمة.

وأكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب وتتصدى المحافظة بالتصدى لكل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، ونهر النيل ولا تهاون مع المقصرين والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضي المختص والوحدات المحلية بالقرى والمدن.

وأعلن مرزوق إزالة عدد 44 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 1370م2، وإزالة 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8483م2 وذلك بمدن بنها، قليوب، وحى شرق شبرا الخيمة وذلك مع انطلاق الموجه الـ14 للحملة.

وشدد المحافظ على استكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وحرص الدولة على صون حقوقها، والحفاظ على حقوق مواطنيها، وتنفيذ القانون.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الحالات التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلب تقنين والحالات التي تقدم بشأنها طلبات ولم تثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات، بالإضافة إلى الحالات التي أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط، وغير قابلة للتقنين.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض الدخول فى صفقة الأهلى المنتظرة

منة فضالى تبهر متابعيها بلوك جديد.. والجمهور: معرفنهاش

الزمالك يقرر تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي

حكم تربية الكلاب | مستشار المفتي يحسم الجدل حول تربيتها للتسلية أو الحراسة

بعد الإعلان عن إصابته بمرض البهاق | ماذا قال هاني شاكر لـ رامي جمال؟

أحمد موسى: امتلاك طائرات الدرون قضية أمن قومي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه