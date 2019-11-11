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أخبار العالم

بسبب البلطجة.. نائبة أمريكية تطالب إدارة ترامب بطرد حراس أردوغان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:53 م
أردوغان وسط حراسه
أردوغان وسط حراسه
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شيماء مصطفى
طالبت رئيسة اللجنة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، ليز تشيني، إدارة البيت الأبيض، بمنع حراس أمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من دخول الولايات المتحدة أو طردهم بسبب ضرب مواطنين أثناء زيارته الأخيرة للبيت الأبيض في عام 2017.

ووفقًا لموقع "أحوال" التركي، قالت تشيني، في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إنه يجب منع المتورطين في هجمات عام 2017 من الحضور مع أردوغان هذا الأسبوع، أو "طردهم على الفور".

وأضافت أن "هذا السلوك الذي شاهدناه أمر معتاد للأسف بالنسبة للرئيس أردوغان في أنقرة"، لافتة إلى أن "ذلك الأمر خطأ ومقلق جدًا، وهو إهانة للقيم الأمريكية لذلك فهم غير مرحب بهم تماما هنا".

وأشارت: "استخدام نظام أردوغان للعنف ضد المدنيين الأبرياء في أي مكان غير إنساني وغير حضاري وغير مقبول".

وتأتي دعوة تشيني قبل أيام من زيارة أردوغان لواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أنه في مايو من عام 2017، اتُهم 15 شخصا من حراس أردوغان بضرب متظاهرين سلميين في واشنطن، حيث اعتدى عناصر أمن تابعين للسفارة التركية بواشنطن على محتجين أتراك سلميين، وسط حضور الرئيس التركي.
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