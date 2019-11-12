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حوادث

اليوم.. محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم التبين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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اسلام مقلد
تنظر الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
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محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" اليوم

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