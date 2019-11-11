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منوعات

تفاصيل الاعتداء على 4 أشخاص بالسعودية خلال عرض بحديقة الملك عبدالله في الملز

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن فرقة الهلال الأحمر السعودي المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء اليوم، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.

وقال الجلاجل عند الساعة الثامنة مساء تلقى الفرق المشاركة في المنتزه بلاغ من أحد المنظمين بوجود حالات طعن وتم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة، وعلى الفور تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر فيما تم نقل حالتين عن طريق وزارة الصحة

وتم نقل الحالات لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وكانت القيادة الميدانية متواجدة أثناء الحدث وتم الانتهاء من الحدث عند الساعة التاسعة واربع دقائق

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقاطع فيديو توضح هجوم شخص على قاعة عرض بحديقة الملك عبدالله في الملز

وأظهر مقطع فيديو متداول فرقة استعراضية تؤدي عرضا فنيا بينما اقتحم شخص مجهول خشبة المسرح وهاجمهم أثناء عرضهم لفقرة فنية.

وأعلن متابعون استياءهم وغضبهم مما حدث مستنكرين أي هجوما على العروض الفنية والترفيهية التي تقام في المملكة.

وأكد كثير من المتابعين والناشطين أن مثل هذه الأفعال تعد من قبيل التطرف و عدم الفهم الصحيح.

وطالب كثيرون بأن يتم حماية العروض والقاعات الفنية المختلفة عن طريق انتشار الأمن وتخصيص قوات أمن لحمايتها ولتفتيش المرتادين لأماكن الترفيه لمنع أي متطرف يريد مهاجمتها.

كما طالب بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بمكافحة الخطاب المتطرف ضد عروض الترفيه و الهيئة و سرعة معالجة هذه الأفكار ومناقشة مثل هذه الخطابات ومكافحتها.
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