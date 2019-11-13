اختتام أسبوع القراءة الحرة بـ مكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات أسبوع القراءة الحرة، والذي تنظمه المكتبة بالتعاون مع أميديست، في نسخته الخامسة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات بالمكتبة نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وريهام غزال مدير أميديست الإسكندرية، والروائي أحمد مراد.



وعبر الروائي أحمد مراد عن سعادته لحضوره إلى مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن المكتبة تمثل حالة ثقافية فريدة ومتميزة.

واستعرض مراد مشواره في الأدب الذي بدأ عام 2007، مضيفا أنه حينما يكتب يشعر بالخوف والرهبة لأنه يرى أمامه جمهوره الذي يقرأ له.



من جانبها، أبدت ريهام غزال مدير أميديست الإسكندرية -التابع للقنصلية الأمريكية بالإسكندرية- سعادتها بمشاركة أميديست في

أسبوع القراءة الحرة، لافتة إلى أن أميديست تحول خلال السنوات الماضية من مجرد مركز تعليمي إلى ما يشبه المركز الثقافي وذلك

من خلال مشاركته في بعض المبادرات والمشروعات منها دمج بعض الشباب من ذوي القدرات الخاصة مع باقي الفئات.



وقالت إنهم استطاعوا في النسخة الخامسة من مشروع القراءة الحر دمج الشباب ضعاف البصر، متابعة: "قمنا أيضًا بعمل مبادرة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية لتوفير منح تعليمية للشباب ذوي القدرات الخاصة في أميديست وأتمنى أن يستمر هذا التعاون".

