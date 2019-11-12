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أخبار العالم

السعودية تحصد جائزة الريادة في التحول الرقمي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:29 م
جائزة الريادة في
جائزة "الريادة في التحول الرقمي"
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
حصدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جائزة "الريادة في التحول الرقمي" في منتدى التقنيات الناشئة الذي يقام بمدينة الرياض حاليا.

وتسلم الجائزة ممثل الوزارة في هذا المنتدى المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتحول الرقمي عبدالعزيز الشمسان، وذلك بحضور أبرز القادة وأصحاب القرار المحليين والعالميين في قطاع التقنية.

وقال الشمسان، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى باستمرار لتحسين مستوى استخدام التكنولوجيا الرقمية ونوعية الخدمات المقدمة لتسهيل العمل ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد حققت الوزارة تحولًا رقميًا في 49 من الخدمات التي تغطي حوالي 73% من تعاملاتها.

وأوضح الشمسان أن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات ركزت على التحول السريع في الخدمات المتاحة مما أدى إلى تطوير الخدمات داخليا في إطار زمني قصير، وإعداد وثائق قليلة، استخدام الأنظمة والتطبيقات وتجزئة مجموعات الدعم في خدمات مختلفة.

يشار إلى أن المنتدى الذي يقام بنسخته الأولى ركز في جلساته التي حضرها المختصين التقنيين على مناقشة ومعالجة بعض القضايا والحلول وآخر المستجدات والتقنيات والتطبيقات في هذا المجال ومنها: إنترنت الأشياء، إنترنت الأشياء الصناعية، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، أمن الإنترنت، الحوسبة السحابية، سلسلة الكتل، الواقع المعزز / الواقع الافتراضي، الروبوتات، التعلم العميق، والتعلم الآلي.

كما استعرض المنتدى دراسات الحالة الإقليمية والدولية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتقديم تجارب من مختلف المدن العالمية من خلال سلسلة من الدراسات التطبيقية يقدمها نخبة من الرواد المتخصصين من الدول المشاركة.
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