التفاصيل الخفية وراء استقالة وزيرة الأشغال الكويتية

الوزيرة د. بوشهري: النائب عمر الطبطبائي ذكر في صحيفة الاستجواب انني اكتفيت بتوجيه الانذار لشركتين في مشروع الوفرة ولكنه اخفى عن النواب والمواطنين انني ذكرت له في الإجابة عن انذارهم وحرمانهم من مناقصات "السكنية" وخاطبت جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة pic.twitter.com/EvKw9LM1ir — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

الوزيرة د. بوشهري: النائب عمر الطبطبائي اتهمني بالاخفاق في اجراءات وتأهيل الاستشاري هيل انترناشيونال رغم ان لديه اجابة برلمانية من الوزير السابق ياسر ابل بان توقيع العقد تم في يونيو ٢٠١٦ وفسخه في ديسمير ٢٠١٦ أي قبل دخولي الحكومة pic.twitter.com/eTGn99jNxm — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

الوزيرة د. بوشهري: خاطبت جهاز المناقصات لحرمان الشركات والمكاتب المتعثرة في مشاريع "السكنية" من كافة مشاريع الدولة وذلك بعد حرمانها من مناقصات المؤسسة وذلك أيضا لأول مرة في "السكنية" وهذه الأسماء أعلنها بكل شفافية pic.twitter.com/FQip6SJdiS — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

الوزيرة د. بوشهري: ٧٠ مليون دينار غرامات طبقتها وحجزت كفالاتها على الشركات المتأخرة مشاريعها بجانب حرمانها من مناقصات المؤسسة وطلب حرمانها من مناقصات pic.twitter.com/FtEoDSpvKO — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

الوزيرة د. بوشهري: كان تحت بصري وبصيرتي الشركات والمقاولين المتعثرين في وزارة الأشغال وخاطبت جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة pic.twitter.com/FP58HTXgQP — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

الوزيرة د. بوشهري: مشروع جسر صباح الناصر سبع سنوات متأخر وحين توليت الوزارة سحبت الأعمال وتم جردها وتسجيل اثبات حاله عليه، كما قمت بتسييل كفالة الشركة الكويتية الأولى حفاظا على المال العام مع استكمال المشروع على حسابه pic.twitter.com/s0mCCXbwmz — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

الوزيرة د. بوشهري: حين توليت وزارة الأشغال طلبت تقرير عن المشاريع المتأخرة في الوزارة ورفعت بهم كتاب الى جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة، وهذه أسماء الشركات pic.twitter.com/fRePcr3P4S — د. جنان محسن بوشهري (@Jenan_bushehri) November 12, 2019

قدمت الدكتورة جنان بوشهري وزرية الاشغال في الكويت استقالتها اليوم الثلاثاء بعد جلسة استجواب في مجلس الامةوكانت الدكتورة بوشهري قد مثلت اليوم امام مجلس الامة الكويتي في استجواب دعا اليه النائب عمر الطبطباني والذي اتهمها بالاخفاق في ادارة حقيبة الاشغال في الدولةوقالت الوزيرة المستقيلة بعد جلسة استجواب ساخن، وفق تغريدة لها عبر حسابها على منصة تويتر: أصعد المنصة اليوم لأفند اتهامات صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي بالأدلة، وكل ما اتخذته لمواجهة الشركات المتأخرة والمتعثرة في مشاريع الأشغال والاسكان.وأضافت في تغريدة أخرى: كما وعدت سابقا، من على المنصة، سيرى أهل الكويت ونواب الأمة من يحمي المال العام ويحمل هموم المواطن.وإلى حين نهاية الاستجواب، سينقل حسابي لكم الحقائق والبيانات بكل شفافية، والله الموفقوعلى مدى الاربع ساعات الماضية نقل حساب الوزيرة الكويتية د. جنان بوشهري وقائع الاستجواب التي جرت معها في مجلس الأمةوقالت الوزيرة د. بوشهري: إن النائب عمر الطبطبائي ذكر في صحيفة الاستجواب انني اكتفيت بتوجيه الانذار لشركتين في مشروع الوفرة ولكنه اخفى عن النواب والمواطنين انني ذكرت له في الإجابة عن انذارهم وحرمانهم من مناقصات "السكنية" وخاطبت جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة.وتابعت الوزيرة الكويتية قائلة عبر تويتر: الوزيرة د. بوشهري: النائب عمر الطبطبائي اتهمني بالاخفاق في اجراءات وتأهيل الاستشاري هيل انترناشيونال رغم ان لديه اجابة برلمانية من الوزير السابق ياسر ابل بان توقيع العقد تم في يونيو ٢٠١٦ وفسخه في ديسمير ٢٠١٦ أي قبل دخولي الحكومةواستطرت الوزيرة د. بوشهري: خاطبت جهاز المناقصات لحرمان الشركات والمكاتب المتعثرة في مشاريع "السكنية" من كافة مشاريع الدولة وذلك بعد حرمانها من مناقصات المؤسسة وذلك أيضا لأول مرة في "السكنية" وهذه الأسماء أعلنها بكل شفافيةوأوضحت الوزيرة بالدليل حجم العقوبات التي تم تطبيقها على المخالفينوكشفت بوشهري تفاصيل مشروع جسر صباح الناصر واسباب تأخيره والتي وصلت لـ 7 سنواتودافعت الوزيرة الكويتية عن نفسها في مواجهة الاتهامات الموكلة اليهاورددت الوزيرة الكويتية قبل تقدسم استقالتها قائلة من على منصة الاستجواب: أقف برأس مرفوع وانا اواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة رديت طلبات تعييناتهم، فخورة بأن موقع على طلب طرح رديت طلبات مناقصاتهموأضافت: اشكر كل انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته .. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الاصلاح أصبح مستحيل لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالموأعلن رئیس مجلس الامة الكویتي مرزوق علي الغانم الیوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلستھ العادیة الاستجواب الموجه إلى الوزیرة رمضان من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات، وفقا لما نشرته وكالة الانباء الكويتية «كونا»وقال الغانم ان النواب الموقعین على الطلب ھم الدكتور بدر الملا وثامر السویط وخالد العتیبي وعبدالوھاب البابطین والدكتور عبدالكریم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هایف وعبدالله فهاد وشعیب المویزري وریاض العدساني.واوضح أنه "وفقا للمادة (102 (من الدستور والمادة (144 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه" مضیفا "وعلیه سیتم التصویت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة یوم الخمیس الموافق 21 نوفمبر المقبل".