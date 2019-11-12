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التفاصيل الخفية وراء استقالة وزيرة الأشغال الكويتية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:04 م
وزيرة الاشغال الكويتية
وزيرة الاشغال الكويتية اثناء الاستجواب في مجلس الامة
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على صالح
قدمت الدكتورة جنان بوشهري وزرية الاشغال في الكويت استقالتها اليوم الثلاثاء بعد جلسة استجواب في مجلس الامة

وكانت الدكتورة بوشهري قد مثلت اليوم امام مجلس الامة الكويتي في استجواب دعا اليه النائب عمر الطبطباني والذي اتهمها بالاخفاق في ادارة حقيبة الاشغال في الدولة

وقالت الوزيرة المستقيلة بعد جلسة استجواب ساخن، وفق تغريدة لها عبر حسابها على منصة تويتر: أصعد المنصة اليوم لأفند اتهامات صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي بالأدلة، وكل ما اتخذته لمواجهة الشركات المتأخرة والمتعثرة في مشاريع الأشغال والاسكان.

وأضافت في تغريدة أخرى: كما وعدت سابقا، من على المنصة، سيرى أهل الكويت ونواب الأمة من يحمي المال العام ويحمل هموم المواطن.

وإلى حين نهاية الاستجواب، سينقل حسابي لكم الحقائق والبيانات بكل شفافية، والله الموفق

وعلى مدى الاربع ساعات الماضية نقل حساب الوزيرة الكويتية د. جنان بوشهري وقائع الاستجواب التي جرت معها في مجلس الأمة

وقالت الوزيرة د. بوشهري: إن النائب عمر الطبطبائي ذكر في صحيفة الاستجواب انني اكتفيت بتوجيه الانذار لشركتين في مشروع الوفرة ولكنه اخفى عن النواب والمواطنين انني ذكرت له في الإجابة عن انذارهم وحرمانهم من مناقصات "السكنية" وخاطبت جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة.



وتابعت الوزيرة الكويتية قائلة عبر تويتر: الوزيرة د. بوشهري: النائب عمر الطبطبائي اتهمني بالاخفاق في اجراءات وتأهيل الاستشاري هيل انترناشيونال رغم ان لديه اجابة برلمانية من الوزير السابق ياسر ابل بان توقيع العقد تم في يونيو ٢٠١٦ وفسخه في ديسمير ٢٠١٦ أي قبل دخولي الحكومة


واستطرت الوزيرة د. بوشهري: خاطبت جهاز المناقصات لحرمان الشركات والمكاتب المتعثرة في مشاريع "السكنية" من كافة مشاريع الدولة وذلك بعد حرمانها من مناقصات المؤسسة وذلك أيضا لأول مرة في "السكنية" وهذه الأسماء أعلنها بكل شفافية


وأوضحت الوزيرة بالدليل حجم العقوبات التي تم تطبيقها على المخالفين





وكشفت بوشهري تفاصيل مشروع جسر صباح الناصر واسباب تأخيره والتي وصلت لـ 7 سنوات


ودافعت الوزيرة الكويتية عن نفسها في مواجهة الاتهامات الموكلة اليها


ورددت الوزيرة الكويتية قبل تقدسم استقالتها قائلة من على منصة الاستجواب: أقف برأس مرفوع وانا اواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة رديت طلبات تعييناتهم، فخورة بأن موقع على طلب طرح رديت طلبات مناقصاتهم

وأضافت: اشكر كل انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته .. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الاصلاح أصبح مستحيل لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم

وأعلن رئیس مجلس الامة الكویتي مرزوق علي الغانم الیوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلستھ العادیة الاستجواب الموجه إلى الوزیرة رمضان من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات، وفقا لما نشرته وكالة الانباء الكويتية «كونا»

وقال الغانم ان النواب الموقعین على الطلب ھم الدكتور بدر الملا وثامر السویط وخالد العتیبي وعبدالوھاب البابطین والدكتور عبدالكریم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هایف وعبدالله فهاد وشعیب المویزري وریاض العدساني.

واوضح أنه "وفقا للمادة (102 (من الدستور والمادة (144 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه" مضیفا "وعلیه سیتم التصویت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة یوم الخمیس الموافق 21 نوفمبر المقبل".

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