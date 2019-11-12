مران خاص للاعبي الأهلي

خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتدريب على الكرات العرضية بمشاركة جميع اللاعبين.



وانطلق المران في الرابعة عصرا، وأدى الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم واصل الفريق تنفيذ الجزء الفني والخططي تحت إشراف رينيه فايلر، والذي خصص فقرة مطولة للتدريب على العرضيات.



وقام الجهاز الفني بتصعيد 5 لاعبين من قطاع الناشئين خلال مران اليوم.



ويواصل الأهلي تدريباته ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي بدأت امس بعد انتهاء فترة الراحة.