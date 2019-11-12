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رياضة

ميتشو يطالب الجهاز المعاون بتدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:43 م
منتصر الرفاعي ملك موسي
طالب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جهازه المعاون بأداء اللاعبين تدريبات تأهيلية لتخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم.

وقام اللاعبون بعمل تدريبات فك العضلات للتغلب على شعورهم بالإرهاق نظرا لخوض مباراة ودية أمس أمام فريق وادي دجلة.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك تعرض للهزيمة من منافسه وادي دجلة في مباراة ودية جمعت بينهما والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح دجلة .

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