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رياضة

أشرف صبحي يبحث مع سفير كندا بالقاهرة سبل التعاون الشبابي والرياضي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:44 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة، مساء اليوم، بديوان عام الوزارة.

أكد "صبحي" خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة بين مصر وكندا، والتي اتسمت منذ نشأتها وحتى الآن بالإيجابية والتفاهم مستندة لمشتركات عديدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في كافة المجالات، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية من خلال سياسة خارجية منفتحة على كافة دول العالم وداعمة لكافة أوجه التعاون المشترك.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تضع في صدارة اهتماماتها وأولوياتها تفعيل كافة البروتوكولات التي تخدم النشء والشباب المصري، في ظل ما تتميز به كندا من جودة تعليمية، وبنية رياضية متطورة، منوها إلى أن التوجهات المصرية والإجراءات الجارية لتحسين محتوى التعليم في مصر والاستثمار في البشر والاستفادة من الموارد البشرية المصرية.

ومن جانبه، أعرب سفير كندا لدى القاهرة عن رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة لتلك العلاقات المصرية الكندية خاصة في ضوء ما تشهده مصر من طفرة رياضية كبيرة في مختلف الألعاب، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون الشبابي والرياضي مع مصر، مشيرًا إلى أن كندا كانت سباقة في إنشاء وافتتاح إحدى جامعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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