مؤتمر صحفي لـ حسام البدري للحديث عن مباراة مصر وكينيا

يعقد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤتمراً صحفياً في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بـ استاد برج العرب للحديث عن مباراة مصر وكينيا المقرر اقامتها في السادسة مساء الخميس المقبل ضمن تصفيات الأمم الأفريقية.



يتحدث فيه عن استعدادات فريقه للمباراة، كما قرر فتح الـ 15 دقيقة الأولى من تدريب اليوم الذي يقام في السادسة مساء بالملعب الفرعي لـ استاد برج العرب أمام وسائل الإعلام.