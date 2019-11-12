ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
تعلق الملايين حول العالم بهواتف نوكيا التى شهدت مراحل تطور الهواتف المحمولة فى الـ 20 عاما الماضية، وشهدت تلك الفترة صعودا وهبوطا للعلامة الفنلندية العريقة التى عادت للمنافسة من جديد، بواحد من أقوى هواتفها على الإطلاق وهو Nokia 9 PureView، صاحب الكاميرات الخمس.

وبفضل خصومات وعروض البلاك فراي داى يمكنك الحصول على Nokia 9 PureView، مقابل سعر استثنائى يبلغ 350 دولارا أمريكيا، ما يعادل 5650 جنيهًا مصريًا فقط.

وبحسب فون آرينا التقنى، يأتى Nokia 9 PureView ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك شاشة قياسها 5.9 بوصة من نوع P-OLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Nokia 9 PureView معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 ثمانى النواة بقوة 2.8 جيجاهيرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خماسية أساسية بدقة 60 ميجابيكسل من عدسات كارل زيس الشهيرة، دقة الواحدة 12 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية مزدوجة بقوة 20 ميجابيكسل.

وجاء Nokia 9 PureView مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، كما وضعت نوكيا مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة، وبدون فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر.

ويعمل Nokia 9 PureView بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3320 أمبير.

ويأتى Nokia 9 PureView بلونين هما الأزرق الداكن والرمادى، ويمكنك الحصول عليه من هنا..

https://www.bestbuy.com/site/nokia-9-pureview-with-128gb-memory-cell-phone-unlocked-midnight-blue/6325704.p?skuId=6325704&intl=nosplash
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات وسعر iphone 11 وميعاد طرحه.. مفاجآت بالجملة.. فيديو وصور

الكشف عن هاتف Redmi 8 .. المواصفات والسعر.. صور

nubia Red Magic 3s مصمم للألعاب.. المواصفات والسعر..صور

Oppo تطلق Reno Ace بمواصفات جبارة..المواصفات والسعر..فيديو وصور

Samsung تطلق تخفيضات كبيرة على Galaxy Tab A 2019

رسميًا إطلاق Redmi Note 8 و Note 8 Pro.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

ترقص مع زوجها .. ابنة ونيس تتألق بفستان قصير وكعب عال

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس اللبنانى

بيصعبوا عليا.. تعليق مثير من صابرين ضد أصحاب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا.. فيديو

اشتعال سيارة على الدائري..وشهامة المصريين تنقذ السائق..فيديو

شاهد الوجه الآخر لـ مصطفى محمد هداف منتخب مصر والزمالك

الإمارات تكشف سبب التراجع عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!