عرض مغري .. اشتري Nokia 9 PureView بـ 5650 جنيها فقط.. كاميرا خماسية.. صور

تعلق الملايين حول العالم بهواتف نوكيا التى شهدت مراحل تطور الهواتف المحمولة فى الـ 20 عاما الماضية، وشهدت تلك الفترة صعودا وهبوطا للعلامة الفنلندية العريقة التى عادت للمنافسة من جديد، بواحد من أقوى هواتفها على الإطلاق وهو Nokia 9 PureView، صاحب الكاميرات الخمس.



وبفضل خصومات وعروض البلاك فراي داى يمكنك الحصول على Nokia 9 PureView، مقابل سعر استثنائى يبلغ 350 دولارا أمريكيا، ما يعادل 5650 جنيهًا مصريًا فقط.



وبحسب فون آرينا التقنى، يأتى Nokia 9 PureView ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك شاشة قياسها 5.9 بوصة من نوع P-OLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Nokia 9 PureView معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 ثمانى النواة بقوة 2.8 جيجاهيرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.







ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خماسية أساسية بدقة 60 ميجابيكسل من عدسات كارل زيس الشهيرة، دقة الواحدة 12 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية مزدوجة بقوة 20 ميجابيكسل.



وجاء Nokia 9 PureView مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، كما وضعت نوكيا مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة، وبدون فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر.



ويعمل Nokia 9 PureView بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3320 أمبير.



ويأتى Nokia 9 PureView بلونين هما الأزرق الداكن والرمادى، ويمكنك الحصول عليه من هنا..



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