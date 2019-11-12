حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر في سهرة فنية.. صور

حرص العديد من الفنانين على التواجد وحضور احتفالية افتتاح أحد معارض السيارات الكبرى في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.



وحضر كل من الفنان حميد الشاعري، ومصطفى قمر وهشام عباس، و محمد محيي، وحسام حسنى، كما حضرت النجمة الكبيرة سميرة أحمد ومن النجوم الشباب أبطال فيلم الممر أحمد فلوكس ومحمد جمعة.



كما حضرت الفنانة إنجى وجدان، وحضر من الشعراء والملحنين محمد رحيم، و محمود خيامي، ومدين ومحمد مصطفى و وليد سعد ومحمد جمعة وطارق عبدالجابر وعنتر هلال.