أصالة تختتم مهرجان الموسيقى الـ 28 بأمسية استثنائية.. ووزيرة الثقافة تسلم جوائز المهرجان

بعد 12 يوماً قضاها الجمهور فى كوكب الطرب غادرت فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مسارح الأوبرا بأمسية استثنائية، سلمت خلالها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، جوائز المسابقة المصاحبة وذلك قبل الحفل الفنى الذى أحيته النجمة أصالة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.





وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن سماء مصر تتوهج بأحداث فنية وثقافية براقة ومتتالية وتشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا مما يعكس ارتفاع الوعى المجتمعى ويبرز الإدراك بأهمية الإبداع فى السمو بالوجدان.





وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه سيتم استثمار نجاح مهرجان الموسيقى العربية فى إقامة حفل شهرى لأحد نجوم الغناء المصريين أو العرب، مشيرة الى أن هذا العام تميز بمواكبة الحداثة والعصرية مع الحفاظ على الأصالة كما عبر عن فكرة تواصل الأجيال حيث استضاف مجموعة من الفنانين الشباب بجوار نجوم الطرب المصريين والعرب.





وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم الى ان المؤتمر العلمى المصاحب ناقش عددًا من أهم قضايا الموسيقى والغناء المعاصر وخرج بتوصيات تعمل على إثراء المجال ، ونوهت ان المسابقة المصاحبة نجحت فى اكتشاف مواهب واعدة تبشر بمستقبل مشرق للموسيقى والغناء العربى.





من جانبه قال الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان، ان الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حققت 8.5 مليون جنيه إيرادات وهي تعد الاعلى فى تاريخه وضمت ١١٤ ساعة من الموسيقى والغناء جاءت خلال ٣٧ حفلاً أقيمت على مسارح الاوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشارك خلالها ٩٢ مطربا وموسيقيا من 7 دول عربية وحضرها 15 ألف مشاهد من 5 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الاليكترونى.





وأضاف الدكتور مجدى صابر ان جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 19 فائزا وبلغ إجمالي قيمتها المادية 150 ألف جنيه، مشيرا ان المؤتمر العلمى شهد مشاركة ٤٥ باحثا من ١٥ دولة عربية واجنبية.





وكانت النجمة اصالة قد قدمت التحية لمصر باعتبارها الأرض التى اختارتها كوطن، كما وجهت الشكر لكل من دعهما خلال مشوارها الفنى ثم تغنت بنخبة من أعمالها الجماهيرية التى تصور مختلف المشاعر الانسانية وتجسد بهجة الحياة وأحزانها كان منها صندوق صغير، بعدك عنى، مبقاش سر، الحقيقة، بناء على رغباتك، انا حبك، حاجة متخصكش، بنت اكابر، مهتمة بالتفاصيل، يا عالم، المصطفى، بكرة احلى ، جابوا سيرتى ، يا مجنون، ستين دقيقة حياة وستين دقيقة حياة.





وتضمن اليوم الختامى أيضا حفلا للنجمة حنان ماضي بمعهد الموسيقي العربية ، كما قدم على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " النجم على الحجار فاصلًا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر وسبقه فاصلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم.





يذكر ان مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء التى أقيمت ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف وم من ذوى القدرات الخاصة .





واجتاز المرحلة الاولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الاول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالي جوائز قدرها 150 ألف جنيه وجاءت نتيجة المسابقات الثلاث كالتالى:





أولاً: مسابقة العزف على آلات التخت الشرقى





فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله (20 ألف جنيه) ، والمركز الثانى عازف الكمان أمير شوقى صليب (15 ألف جنيه)، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر ( 10 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتا العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض ( 5 آلاف جنيه ) .





ثانيًا : مسابقة الغناء للشباب





حصل على المركز الاول كنزى ترك من مركز تنمية المواهب ( 20 الف جنيه ) ، والمركز الثانى امنية ابو بكر ( 15 ألف جنيه ) ، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن احمد خليل ( 5 آلاف جنيه لكل منهما ) ، اما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 الاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق .





ثالثا : مسابقة الغناء للأطفال





فاز بالمركز الاول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب ( 10 آلاف جنيه) والمركز الثانى رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالاسكندرية (7 آلاف جنيه)، والمركز الثالث ملك محمد فتحى من كورال أطفال الأوبرا (5 آلاف جنيه) ، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا (5 آلاف جنيه) .





رابعًا مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة من الشباب



