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رياضة

الأهلي يفاضل بين صفقتين لتدعيم الهجوم .. اعرف التفاصيل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الإعلامي بلال رزق عن الصفقة المحتملة للأهلي وهو الجامبي أبو بكر ستيف تراولي لاعب عجمان المعار من الشباب، أو بيلين مالابا لاعب اتحاد كلباء . 

وأكد رزق عبر برنامج ستاد الحدث الذي يقدمه عبر شاشة قناة الحدث اليوم، أن الأهلي يحتاج صفقة هجومية على مستوى عال وأنه وجد ضالته في الثنائي الذي يتم المفاضلة بينهم في الوقت الحالي لضم أحدهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة . 

يُذكر أن المؤشرات تشير إلى أن الجامبي تراولي هو الأقرب للانضمام للأهلي خلال الفترة القادمة ولكن الرأي الأخير سوف يعود لرينيه فايلر المدير الفني للفريق لضم أحدهما .
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