الأهلي يفاضل بين صفقتين لتدعيم الهجوم .. اعرف التفاصيل

كشف الإعلامي بلال رزق عن الصفقة المحتملة للأهلي وهو الجامبي أبو بكر ستيف تراولي لاعب عجمان المعار من الشباب، أو بيلين مالابا لاعب اتحاد كلباء .





وأكد رزق عبر برنامج ستاد الحدث الذي يقدمه عبر شاشة قناة الحدث اليوم، أن الأهلي يحتاج صفقة هجومية على مستوى عال وأنه وجد ضالته في الثنائي الذي يتم المفاضلة بينهم في الوقت الحالي لضم أحدهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة .



