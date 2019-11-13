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منوعات

دعوات لحظر السجائر الإلكترونية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
السجائر الالكترونية
السجائر الالكترونية
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نهى حمدي
يفر البعض من سجائر التبغ وأضرارها إلى السجائر الإلكترونية ظنًا بأن أضرارها لا تذكر، ولكن في الحقيقة إنها تسبب من المصائب والمشكلات الصحية بنفس مقدار السجائر العادية، ونتيجة لهذا الإقبال الكبير على السجائر الالكترونية حذر العلماء من أنها تلحق الضرر بالأوعية الدموية في المخ ويجب على الدول التفكير في حظرها.

وأشارت الاختبارات التي أجريت على مجموعة من البشر والفئران إلى أن السجائر الالكترونية تسبب تصلب الشرايين وتسرع من دقات القلب ويزيد من ضغط الدم ويتعرض لخطر تلف المخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول باحثون ألمان إنه ينتج أيضًا مادة كيميائية تجبر إنزيمًا طبيعيًا في الجسم على التسبب في تلف الأنسجة الداخلية، ويأتي بحث المركز الطبي الجامعي في ماينز في أسبوع شهد بالفعل قصصًا مرعبة عن vaping والدراسات العلمية التي تؤكد على أضرار تلك السجائر. 

وكانت حالة إيوان فيشر صاحب 19 عامًا الذي كان مدخن شرهًا للسجائر الالكترونية، تسبب vaping في فشل رئتيه، كما أوضحت دراسة أن تلك السجائر سيئة للغاية للقلب مثل التبغ. وكشف أن رجلًا في الولايات المتحدة هو أول من أجرى عملية زرع رئة مزدوجة بسبب الأبخرة.

وأوضح أخصائيو أمراض القلب أنه يتعين على الدول التفكير في اتباع نموذج "الهند وسنغافورة" وحظر السجائر الإلكترونية مباشرة.
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