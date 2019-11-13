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العظمى 32 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الأربعاء 13-11-2019..فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 13-11-2019، تقريرًا مُفصلًا عن بيان لدرجات الحرارة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

السلوم 16 31

سيوة 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

الاسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

رفح 15 27

رأس سدر 21 30

نخل 17 29

نويبع 23 29

طابا 19 29

كاترين 14 24

الطور 22 30

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بنى سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 20 33

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27
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