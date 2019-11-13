أول تعليق من كمونة بعد تعيين طارق السيد للمهمة الفنية داخل نادي المنيا

رفض سمير كمونة المدير الفنى السابق لفريق المنيا التعليق على ما يحدث داخل نادي المنيا وخاصة بعد تولي طارق السيد المهمة الفنية والذى كان قد اتهمه من قبل بالحرب عليه.





وأكد سمير كمونة، أنه أغلق تماما هذه الصفحة رافضا الخوض في تفاصيل الأحداث التى تعرض لها.





يذكر أن فريق المنيا مع سمير كمونة خاض 3 مواجهات في الدوري ولقاء بالكأس تعادل مع سوهاج في الجولة الأولى، وخسر من الألومنيوم في الجولة الثانية وخسر من بني سويف في الجولة الثالثة، وحقق الفوز أمام بترول أسيوط في كأس مصر ،قبل أن يتقدم باستقالته ويتهم طارق السيد وشديد قناوى بالحرب عليه ومحاولة فشله مع الفريق.



