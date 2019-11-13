للمرة الأولى في الإمارات.. طائرات بدون طيار للتنقيب عن البترول

فى خطوة غير مسبوقة، تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام طائرات بدون طيار ومركبات آلية لجمع بيانات سيزمية "زلزالية" ثلاثية الأبعاد؛ وذلك لتوسيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة للنفط والغاز في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في المنطقة عن طريق نشر أجهزة استشعار سيزمية للبحث عن موارد جديدة للنفط والغاز.



وأعلنت أدنوك إطلاق مشروع تجريبي باستخدام "النظام المتكامل لتقنيات المسح الفيزيائي المتعدد"METIS من "توتال"، والذي يعد أول نظام آلي لجمع بيانات المسح السيزمي في العالم؛ حيث تعتزم نشر آلاف أجهزة الاستشعار جوا باستخدام أسطول من الطائرات بدون طيار، على أن يتم لاحقا استرداد هذه الأجهزة من خلال مركبات برية آلية.



قال الدكتور آلان نيلسون، رئيس قطاع التكنولوجيا في أدنوك: "يعد المسح الآلي الزلزالي ثلاثي الأبعاد تقنية متقدمة ورائدة لها القدرة على إجراء المسوحات السيزمية في البيئات القاسية التي يصعب على الأشخاص والمعدات الوصول إليها مثل الصحاري".



من جهتها قالت خديجة الداغر، نائب رئيس الأبحاث وتطوير التكنولوجيا في أدنوك: "نهدف من خلال هذا التعاون المشترك إلى تطوير نظام يتسم بالسرعة والفعالية والمزيد من الأمان لتزويدنا بمعلومات وصور زلزالية ثلاثية ورباعية الأبعاد عالية الدقة لطبقات الأرض يمكن تحليلها ومعالجتها على الفور؛ ما يساعدنا على فهم أوضح وأشمل لطبقات الأرض ومكوناتها قبل البدء بعمليات التنقيب والحفر الميداني وتقليص الأنشطة الجيولوجية وعمليات الحفر في الأحوال غير المستقرة وتحسين إنتاج الحقول".



وبعد التجارب الناجحة لنظام المسح الآلي الجديد التي قامت بها "توتال" في عام 2017 في بابوا غينيا الجديدة، تعتزم "أدنوك البرية" مباشرة العمل في هذا المشروع التجريبي الجديد لاختبار مدى تنوع استخدامات النظام وقدرته على إجراء المسح في بيئة صحراوية بمساحة 36 كيلومترا مربعا.



