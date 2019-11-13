دفي نفسك.. 3 طرق لعمل شوربة العدس

ينصح دائمًا بتناول طبق شوربة العدس في فصل الشتاء، فإنه يساعد على مقاومة البرد، ويدفي الجسم، كما انه يحتوي على العديد من الفوائد ويمد الجسم بالطاقة، وتقي من أمراض كثيرة، فتعرف على طرق عديدة لطهي شوربة العدس، وفقًا لأمهر الشيفات.





مكونات العدس المغربي للشيف نادية سرحان



- نصف كيلو عدس بجبة.

- بصلة كبيرة مبشورة.

- 2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس.

- نصف ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة صغيرة زنجبيل.

- نصف ملعقة فلفل اسود.

- 3 فصوص ثوم.

- 2 طماطم مبشورة.

- زيت ذرة.

- زيت زيتون.

- ملح.

- 2 فلفل حار.

- ماء.



طريقة تحضير العدس المغربي للشيف نادية سرحان:



-ينقع العدس في الماء لمدة ساعة.

- يصفي ويوضع في حلة ويضاف عليه التوابل والبصل والثوم والطماطم والصلصة.

- يضاف الماء ويقلب الخليط ويوضع على النار.

- يترك حتى الغليان ثم وضع الزيت والملح ويترك لمدة 25 دقيقة.

- يوضع الفلفل الحار بعد تمام النضج ويترك قليلا ويقدم ساخنًا.



مكونات شوربة العدس للشيف ماجي حبيب:



- عدس اصفر.

- بصل.

- ثوم.

- كمون.

- جزر.

- طماطم.

- كرفس.

- فلفل حار.



طريقة تحضير شوربة العدس للشيف ماجي حبيب:



- ضعي العدس المغسول في الماء البارد على النار واتركيه حتى الغليان.

- ضيفي الثوم والكمون والبصل الحلقات والجزر والكرفس والفلفل.

- اضربي العدس في الخلاط واغرفيه ويقدم ساخن ويزين بالبقدونس.



مقادير شوربة العدس بالخضار للشيف الشربيني:



- نصف كيلو سجق.

- بصلة.

- 3 حبات جزر.

- نصف كيلو كرفس.

- 2 كوب عدس بني.

-2 فص ثوم.

- 6 كوب شوربة.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل احمر.

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة زعتر.

- سبانخ.



طريقة تحضير شوربة العدس بالخضار للشيف الشربيني:



- يطهى السجق الحلقات على نار متوسطة.

- اضافة الجزر والكرفس والبصل والثوم على السجق.

- يضاف العدس مع الفلفل الحار والكمون والزعتر والبابريكا ثم يغطي الحلة ويترك حتى الغليان لمدة 30 دقيقة.

- تضاف السبانخ مع التقليب الجيد حتى تمام النضج ويغرف ويقدم ساخن.

