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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لـ "دار الأوبرا المصرية".. وياسر شعلان رئيساً للإدارة المركزية للموسيقى والباليه

رضا الوكيل
رضا الوكيل
جمال الشرقاوي


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لمجلس إدارة دار الأوبرا المصرية "الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي".
ويأتي اختيار الدكتور رضا الوكيل لما يمتلكه من خبرات إدارية وفنية عريضة؛ حيث تولى سابقاً رئاسة البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا، إلى جانب عمله الأكاديمي أستاذاً للغناء الأوبرالي بـ "الكونسيرفاتوار" في أكاديمية الفنون، وعضويته بفرقة سوليست أوبرا القاهرة. كما حصد الوكيل العديد من الجوائز والمراكز في المسابقات المحلية والدولية، ومنها: المركز الأول في مسابقة "بلاسيدو دومينغو" بدار أوبرا باريس عام 1994، والجائزة الأولى الكبرى وجائزة الجمهور في مسابقة "تولوز" العالمية للغناء بفرنسا عام 1994، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب والفنون في العام ذاته.

من جهة أخرى، أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قراراً بتكليف ياسر شعلان بتسيير أعمال رئيس البيت الفني للأوبرا "الإدارة المركزية للموسيقى والباليه والأوبرا"، بدار الأوبرا المصرية.
وأكدت وزيرة الثقافة أن هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، والتي تستهدف تحديث آليات العمل داخل هيئات وقطاعات الوزارة، والارتقاء بجودة المنتج الفني والإبداعي المقدم للجمهور عبر منبر دار الأوبرا المصرية.
وأعربت الوزيرة عن خالص تمنياتها للقيادات الجديدة بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يضمن صون الهوية الوطنية وتعزيز مكانة مصر الثقافية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزيرة الثقافة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور رضا الوكيل

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