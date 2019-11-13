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اقتصاد

البورصة تخسر ملياري جنيه وسط تراجع مؤشراتها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:30 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء ، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع رأس المال السوقى للأسهم المققدية بنحو 2 مليار جنيه مسجلا مستوى 730.176 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% مسجلا مستوى 14607 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% مسجلا مستوى 2110 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% مسجلا مستوى 547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% مسجلا مستوى 1451 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% مسجلا مستوى 464 نقطة.
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