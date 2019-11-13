البورصة تخسر ملياري جنيه وسط تراجع مؤشراتها

تراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء ، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



تراجع رأس المال السوقى للأسهم المققدية بنحو 2 مليار جنيه مسجلا مستوى 730.176 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% مسجلا مستوى 14607 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% مسجلا مستوى 2110 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% مسجلا مستوى 547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% مسجلا مستوى 1451 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% مسجلا مستوى 464 نقطة.