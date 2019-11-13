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أخبار البلد

يلقي العظة منها.. البابا تواضروس يشارك في اليوبيل الذهبي لكنيسة أبو طاقية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة جورجيوس ب "ابو طاقية" بشبرا بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها.

يشارك في الاحتفالية مجموعة من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

ويشهد محيط الكنيسة تواجد أمنى مكثف، مع منع انتظار السيارات بمحيط الكنيسة، فيما تم إعداد دعوات خاصة للحضور وتواجدت فرق الكشافة لتنظيم دخول الضيوف.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل ظهر اليوم، بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتور ياسر علوي سفير مصر الجديد بلبنان، وذلك بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر في لبنان.

وأكد البابا تواضروس الثاني - خلال اللقاء - أننا نصلي من قلوبنا من أجل لبنان، وأنه يرجو أن يسمع أخبارًا طيبة عن هذا البلد المحبوب لقلوب جميع المصريين.
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