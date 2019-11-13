ضبط طن أغذية فاسدة وإغلاق 8 منشآت غذائية في الدقهلية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على غلق 8 منشآت غذائية بالمنصورة والسنبلاوين، لوجود خطر داهم ووجود نقص في الاشتراطات.



واضاف انه تم ضبط 770 كيلو جرام مخلل متغير الخواص، و285 كيلو جبن أبيض منتهية الصلاحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري .



وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



يذكر ان قرار محافظ الدقهلية جاء بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، الذي أشار إلى المرور على عدد من المنشآت الغذائية شملت 6 منشآت غذائية متنوعة تضم مخبزين وأربعة فنادق بمدينة المنصورة ،ومعملي مخللات ومنتجات ألبان بالسنبلاوين،وتم سحب 13 عينة وارسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل .