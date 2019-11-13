ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إصابة رضيع مصري به.. تعرف على أسباب الإصابة بـ مرض العظم الزجاجي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:39 م
العظم الزجاجي
العظم الزجاجي
Advertisements
آية التيجي
بعد استغاثة إحدى الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مولودها يعاني من مرض نادر يعرف باسم العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta)، وأنه يعاني من كسور حادة وصلت إلى تجبيس ثلث جسده، وهو ما لا يتحمله شخص على الإطلاق.

وعلق الدكتور محمود ناجى استشاري جراحة العظام والتشوهات والمفاصل الصناعية وإصابات الملاعب، أن متلازمة العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta) وهو مرض وراثي، وهناك بعض البروتوكولات في كيفية التعامل مع مولود جديد يعاني من داء العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta).

أسباب الإصابة بمرض العظم الزجاجي

وأفاد "ناجي"، أن السبب الرئيسي في الإصابة به هو أن كون احد الوالدين يحملوا الطفرات الجينية والوراثية التي تتسبب في الإصابة بالمرض، وهي: COL1A1, COL1A2, CRTAP, and P3H1 genes، حيث إن هذه الطفرات على الجينين: (COL1A1, COL1A2) هي ما تسبب (90%) من الإصابة بهذه الحالة.

وأوضح "ناجي"، في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان الطفرات التي تتسبّب فيها الإصابة بمرض العظم الزجاجي، يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم في تصنيع الكولاجين (Collagen 1)؛ مما يسبّب هذا المرض.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وراثي ومكتسب.. 4 أسباب وراء الوسواس القهري

أسباب هبوط الدورة الدموية | 6 أمراض غير متوقعة

أعراض مرض السكر عند الأطفال .. 3 عوامل تزيد من فرص الإصابة بالمرض

بعد إصابة رامي جمال.. ما هي أسباب مرض البهاق

للرجال فقط .. أمراض غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

ترشيحاتنا

تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

التكاتك السبب.. تفاصيل جديدة حول حادث حريق بإيتاي البارود

بيني وبين فاتن حمامة خصام .. أحمد صيام يكشف أسوأ ذكرى في مشواره الفني | فيديو

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل من جديد بهذه الصور

أخضعوه لـ كشف المنشطات.. قوة رمضان صبحي أمام غانا أرعبت كاف

البترول تكشف تفاصيل انفجار خط بقرية الماسورة بـ البحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها