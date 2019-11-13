بعد إصابة رضيع مصري به.. تعرف على أسباب الإصابة بـ مرض العظم الزجاجي

بعد استغاثة إحدى الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مولودها يعاني من مرض نادر يعرف باسم العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta)، وأنه يعاني من كسور حادة وصلت إلى تجبيس ثلث جسده، وهو ما لا يتحمله شخص على الإطلاق.





وعلق الدكتور محمود ناجى استشاري جراحة العظام والتشوهات والمفاصل الصناعية وإصابات الملاعب، أن متلازمة العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta) وهو مرض وراثي، وهناك بعض البروتوكولات في كيفية التعامل مع مولود جديد يعاني من داء العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta).





أسباب الإصابة بمرض العظم الزجاجي





وأفاد "ناجي"، أن السبب الرئيسي في الإصابة به هو أن كون احد الوالدين يحملوا الطفرات الجينية والوراثية التي تتسبب في الإصابة بالمرض، وهي: COL1A1, COL1A2, CRTAP, and P3H1 genes، حيث إن هذه الطفرات على الجينين: (COL1A1, COL1A2) هي ما تسبب (90%) من الإصابة بهذه الحالة.



