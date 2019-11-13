وراثى.. أعراض مرض العظم الزجاجي

بعد استغاثة إحدى الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مولودها يعاني من مرض نادر يعرف باسم العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta)، وأنه يعاني من كسور حادة وصلت إلى تجبيس ثلث جسده، وهو ما لا يتحمله شخص على الإطلاق.



وعلق الدكتور محمود ناجى استشاري جراحة العظام والتشوهات والمفاصل الصناعية وإصابات الملاعب، أن متلازمة العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta) وهو مرض وراثي، وهناك بعض البروتوكولات في كيفية التعامل مع مولود جديد يعاني من داء العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta).



أعراض الإصابة بمرض العظم الزجاجي



وأضاف استشاري جراحة العظام، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن داء العظم الزجاجي يمكن التعرف عليه عند إصابة الأطفال به مبكرا، وذلك بعد ظهور أعراض وعلامات واضحة، ومنها:



1- تكرار الكسور التي تنتج عن صدمات بسيطة ليس من المفترض أن تسبب في حدوث كسور في العظام معها.

2- وجود كسور مع ولادة الطفل في أماكن عديدة من عظامه تجعلنا نشخص مرض (Osteogenesis Imperfecta) أو ما يطلق عليه بالعربية بمرض (تخلق العظم الناقص، أو العظم الزجاجي).



أنواع مرض العظم الزجاجي

وأضاف الدكتور ناجي، أن مرض العظم الزجاجي هو مرض وراثي، وله عدة أنواع تم اكتشافها, وتختلف فيما بينها في:

1- درجة الشدة

2- وعمر الإصابة بالكسور.