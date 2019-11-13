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فن

برفقة احمد الفيشاوي.. صدى البلد يرصد كواليس فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي | صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:26 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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آيه عاطف
تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أشباح أوروبا" برفقة كل من الفنانين، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد آخر من النجوم.

وتواجد موقع "صدى البلد" في كواليس تصوير الفيلم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث مكثت هيفاء وهبي، بضع ساعات في غرفتها إستعدادًا لتصوير عدد من المشاهد داخل الفندق، حيث تواجدت منذ الساعة الثالثة عصرًا.

كما إنتهى فريق عمل الفيلم من تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى البواخر النيلية أمس الثلاثاء، ومن المفترض أن ينتقلوا إلى مواقع تصوير أخرى خلال الايام القليلة المقبلة.

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإنتاج محمد الوزيري، و من إخراج محمد حماقي.
برفقة احمد الفيشاوي.. صدى البلد يرصد كواليس فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي | صور
برفقة احمد الفيشاوي.. صدى البلد يرصد كواليس فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي | صور
برفقة احمد الفيشاوي.. صدى البلد يرصد كواليس فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي | صور
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