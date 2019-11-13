برفقة احمد الفيشاوي.. صدى البلد يرصد كواليس فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبي | صور

كما إنتهى فريق عمل الفيلم من تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى البواخر النيلية أمس الثلاثاء، ومن المفترض أن ينتقلوا إلى مواقع تصوير أخرى خلال الايام القليلة المقبلة.



فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإنتاج محمد الوزيري، و من إخراج محمد حماقي.