أسعار النفط اليوم الخميس 14 - 11 - 2019

يقدم سعر النفط اليوم، الخميس، تداولات إيجابية جديدة ليبدأ محاولات اختراق مستوى 57.40 دولار للبرميل، مما يقدم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع وإيقاف السيناريو السلبي المتوقع، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيمهد الطريق أمام توجه السعر نحو مناطق 60.90 على المدى القريب.





وانخفضت أسعار النفط الأمريكي مساء أمس، الأربعاء، متأثرا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعزز ذلك أيضا ارتفاع إنتاج النفط السعودي من المخاوف حول زيادة العرض والإمدادات.



