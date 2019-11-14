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اقتصاد

أسعار النفط اليوم الخميس 14 - 11 - 2019

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
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مايكل عياد
يقدم سعر النفط اليوم، الخميس، تداولات إيجابية جديدة ليبدأ محاولات اختراق مستوى 57.40 دولار للبرميل، مما يقدم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع وإيقاف السيناريو السلبي المتوقع، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيمهد الطريق أمام توجه السعر نحو مناطق 60.90 على المدى القريب.

وانخفضت أسعار النفط الأمريكي مساء أمس، الأربعاء، متأثرا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعزز ذلك أيضا ارتفاع إنتاج النفط السعودي من المخاوف حول زيادة العرض والإمدادات.

وعادت المخاوف بشأن تأثر الطلب على النفط من تداعيات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتي بالطبع أضرت بالنمو الاقتصادي العالمي، بعد الشكوك التي أثيرت حول فرص إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
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