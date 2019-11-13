تركي ال الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين | صور

وصل المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية لمواجهة المنتخب الارجنتيني في مباراة الكلاسيكو ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 .
ونشر تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحظة وصول المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية وعلق عليها قائلا "وصول منتخب البرازيل للرياض".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "شكرا" و"شغل جامد يا ابو ناصر يالوجه البشوش" و"مره ميسي يغيب ومره نيمار يغيب" و"متى الارجنتين؟" و"حاضرين ان شاء الله".
ونشر تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحظة وصول المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية وعلق عليها قائلا "وصول منتخب البرازيل للرياض".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "شكرا" و"شغل جامد يا ابو ناصر يالوجه البشوش" و"مره ميسي يغيب ومره نيمار يغيب" و"متى الارجنتين؟" و"حاضرين ان شاء الله".