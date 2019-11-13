ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي ال الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين | صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:48 م
المنتخب البرازيلي
المنتخب البرازيلي
Advertisements
مصطفى كرم
وصل المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية لمواجهة المنتخب الارجنتيني في مباراة الكلاسيكو ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 .

ونشر تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحظة وصول المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية وعلق عليها قائلا "‏وصول منتخب البرازيل للرياض".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎شكرا" و"‏‎شغل جامد يا ابو ناصر يالوجه البشوش" و"‏‎مره ميسي يغيب ومره نيمار يغيب" و"‏‎متى الارجنتين؟" و"‏‎حاضرين ان شاء الله".
تركي ال الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين | صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي مع سعفان وعمرو أديب .. شاهد

عمرو دياب وأحمد حلمي على متن طائرة خاصة في الرياض..صور

دمت عزا وفخرا.. تركى ال الشيخ يستعرض نجاح موسم الرياض .. شاهد

مين بدة ياخد سيلفي.. هنيدي يمازح أحد متابعيه: من رواندا تشيك

اخبار الرياضة| إصابة نجم الأهلي بقطع فى الغضروف.. منتخب الأولمبي يحلق فى سماء أفريقيا ويتأهل.. وتركي آل الشيخ يوجه رسالة لمنتقديه

في اجتماعه الأسبوعي.. الوزراء السعودي: ندعم اليمنيين لتحقيق الأمن.. يستنكر مراوغة وخداع إيران.. ويؤكد عمله على رفاهية العالم الإسلامي

ترشيحاتنا

بسبب الأكراد.. ترامب يستفز أردوغان والأخير يرد

سمير كمونة يخرج عن صمته :"اللي قلته حصل"

فى لافتة إنسانية .. الداخلية تسمح لمراسل قناة الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

اقطع دراعي | مذيع يتحدث عن الفوطة السحرية بلقاء مصر وغانا

هل ارتبط عمرو وردة | صورة جديدة لـ نجم منتخب مصر تثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز