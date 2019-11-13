تركي ال الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين | صور

وصل المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية لمواجهة المنتخب الارجنتيني في مباراة الكلاسيكو ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 .



ونشر تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحظة وصول المنتخب البرازيلي الي ارض المملكة العربية السعودية وعلق عليها قائلا "‏وصول منتخب البرازيل للرياض".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎شكرا" و"‏‎شغل جامد يا ابو ناصر يالوجه البشوش" و"‏‎مره ميسي يغيب ومره نيمار يغيب" و"‏‎متى الارجنتين؟" و"‏‎حاضرين ان شاء الله".