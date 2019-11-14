رئيس جامعة الفيوم يستقبل نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والكنيسة لتعزيز التواصل مع أطياف المجتمع المدني والمحلي ودعم خدمة المجتمع والنهوض بالبيئة.



كما قام الأنبا أبرآم بتهنئة الدكتور أحمد جابر شديد بمناسبة ثقة القيادة السياسية الحكيمة في شخص وكفاءة وخبرات سيادته لتوليه رئاسة جامعة الفيوم، مشيرًا إلى دور الجامعات التنويري ودورها الفاعل في المشاركة المجتمعية .



وأيضًا فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وحوار الثقافات ومواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب.



كما قام الأنبا أبرآم بتهنئة أسرة جامعة الفيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.