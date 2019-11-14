أول تعليق لترامب على جلسة الكونجرس العلنية لعزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الأربعاء، إنه لم يتابع أولى الجلسات العلنية التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، ضمن التحقيقات التي يجريها لعزله.





وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، "لم أتابع الجلسة، ومع ذلك نؤكد أن هذا الأمر كله هو مسرحية للديمقراطيين".





وتابع "ترامب"، "ندرس الإفراج عن تفاصيل المحادثة الهاتفية مع نظيرينا التركي بحلول الخميس المقبل".





وبدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبر الماضي تحقيقًا في مجلس النواب، على محادثة هاتفية في 25 يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق في أمر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هنتر بايدن.





وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر 2020.





وكان هنتر بايدن عضوًا بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.