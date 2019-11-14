التدخين خلال الحمل يعرض طفلك لمضاعفات خطيرة

أظهر بحث جديد أجري مؤخرا من قبل فريق في جامعة أريزونا، أن التدخين أثناء الحمل يضر بـ تنفس الطفل الذي لم يولد بعد، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS).





وأفاد الباحثون المشرفون على البحث، بأنه النيكوتين يدمر الخلايا الموجود في المخ التي تتحكم في اللسان، وتمنعه ​​من التحرك والتدلي لسد مجرى الهواء، والتي تعرف باسم الخلايا العصبية السفلية ، وهي تتحكم في العصب الذي يمتد من المادة الرمادية إلى الجانب السفلي من اللسان.





وأوضح الباحثون أن التدخين خلال الحمل يمكن أن يتسبب في أضرار غير متوقعة بعد الولادة للأطفال الرضع، حيث يمكن الإصابة الرضع بمشاكل التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ SIDS.





وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ليلى ولمان، إن التدخين خلال الولادة قد يكون أحد العوامل القوية لإصابة الرضيع بالإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ، والتي عادة ما يتم فيها عرقلة التنفس ، مثل انسداد مجرى التنفس عبر اللسان بطريقة لا إرادية.





وأضافت الدكتورة ولمان، أن تعرض الجنين للنيكوتين في عمر مبكر يمكن أن يضعف من ردود الفعل النفسية ، مما يزيد من قابليتها لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ في مواجهة انسداد التنفس، وفقا لما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



