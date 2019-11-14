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حوادث

النائب العام يبدأ زيارته لـ نيابات الصعيد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
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محمد عبدالله
وصل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في وقت مبكر من صباح اليوم "الخميس"، إلى صعيد مصر، في زيارة إلى شباب النيابة العامة هناك.

ويلتقي النائب العام عددا من قيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف قنا، وتأتي الزيارة لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها بصعيد مصر، وتذليل أي عقبات تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.
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