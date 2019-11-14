النائب العام يبدأ زيارته لـ نيابات الصعيد

وصل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في وقت مبكر من صباح اليوم "الخميس"، إلى صعيد مصر، في زيارة إلى شباب النيابة العامة هناك.



ويلتقي النائب العام عددا من قيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف قنا، وتأتي الزيارة لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها بصعيد مصر، وتذليل أي عقبات تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.