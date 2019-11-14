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اقتصاد

شركة تيكاى: مرفأ البحرين للغاز المسال يبدأ العمل بنهاية العام

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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رويترز
قالت تيكاي إل.إن.جي بارتنرز لدى إعلانها نتائجها الفصلية، إن من المتوقع حاليا أن يبدأ أول مرفأ إعادة تغييز بحرينى العمل بنهاية العام، وهو موعد متأخر عما سبق إعلانه.

وتأجل بدء تشغيل المرفأ مرتين على الأقل، وكان أحدث موعد أُعلن لبدء التشغيل فى الربع الثالث من العام.

ولم تذكر تيكاي، التى تملك حصة في المرفأ، سبب التأجيل. وقال الرئيس التنفيذى مارك كريمين إن "تقدما جيدا" تحقق في المرفأ، بيد أنه من المتوقع الآن أن يبدأ التشغيل قبل نهاية العام.

تملك تيكاي ثلاثين بالمئة فى المشروع المشترك لشركة البحرين للغاز المسال، التي تملك مرفأ الاستلام وإعادة التغييز قيد الإنشاء في البحرين. ومن المساهمين الآخرين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وسامسونج للإنشاء والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة البحرين للغاز المسال، من المقرر أن يضم المرفأ وحدة تخزين عائمة ورصيفا بحريا لاستلام الغاز الطبيعى المسال وحاجز أمواج ومنصة إعادة تغييز وأنابيب غاز تحت المياه من المنصة إلى الشاطئ ومنشأة لاستلام الغاز على الشاطئ ومنشأة برية لإنتاج النيتروجين.

وتشير بيانات تعقب السفن من رفينيتيف إلى أن وحدة التخزين العائمة "روح البحرين" راسية حاليا في مرسى بالبحرين.

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