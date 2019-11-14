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أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي.. 5 صواريخ جديدة على إسرائيل من غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
5 صواريخ جديده على
5 صواريخ جديده على إسرائيل من غزة
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، قبل قليل، أن صافرات الإنذار دوت بعدة مستوطنات بغلاف غزة، بعد ساعات من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. 

وقال موقع "والاه" العبري، إن الصفارات دوت بمستوطنات نتيفوت، وشوكا، وبئيري بغلاف غزة، وتم إطلاق رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة.

ونقل الموقع العبري، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "تم تشخيص اطلاق 5 صواريخ من غزة تجاه الغلاف، مؤكدا أن القبة اعترضت اثنين منها".

وأشار الموقع، الى أن الصوارخ التي أطلقت من قطاع غزة، لم تؤدي الى وقوع إصابات في صفوف المستوطنين بالغلاف.
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