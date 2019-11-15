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برلمان

إسكان البرلمان تناقش تعديلات قانون نقابة المهندسين وعددا من طلبات الإحاطة.. الأحد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الحصى، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119، وبعض التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإسكان ستعقد إجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر لإستكمال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين ، وبعض القرارات الاخرى، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وكان قد رفع الدكتور على عبدالعال جلسات المجلس الأسبوع قبل الماضى ، على أن تعقد الجلسات المقبلة صباح يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر من نفس الشهر الجارى.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.
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