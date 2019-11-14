الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.



أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.



بدأ الفراعنة الصغار اللقاء بالتصميم والإرادة على اقتناص الفوز من منافس شرس بحجم أسود الكاميرون واستطاع الرباعي عبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد ورمضان صبحى وإمام عاشور ومن خلفهم أكرم توفيق تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للمنافس.



حصل فى الدقيقة الرابعة عبدالرحمن مجدى على ركلة حرة من الجهة اليمنى فشل إمام عاشور فى اللحاق بها وتسديدها في مرمى الحارس الكاميروني وتصدى محمد صبحى حارس مصر لكرة ماكرة من ضربة ركنية فى الدقيقة 13 أبعدها بيده بصعوبة إلى خارج منطقة الجزاء وتعرض أحد لاعبى المنتخب الكاميرونى إلى الإصابة عقب اصطدام قدم أسامة جلال بوجهه وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أوليمبي الفراعنة فى الدقيقة 17.



وأرسل أكرم توفيق فى الدقيقة 27 كرة طولية إلى الجبهة اليمنى تسلمها كريم العراقي وبدوره أرسلها عرضية إلى مصطفى محمد الذي سددها بقدمه في شباك الحارس الكاميروني معلنا عن الهدف الأول وأنقذ أكرم توفيق فى الدقيقة 35 المنتخب من فرصة حقيقية لتسجيل الكاميرون هدف التعادل وأبعد الكرة من أمام أقدام مهاجم المنافس داخل منطقة الجزاء وأدرك منتخب الكاميرون هدف التعادل في الدقيقة 37 من ضربة ركنية حولها برأسه فرانك إيفينا فى شباك محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي.



فى الشوط الثاني بدأ الفراعنة الصغار بضغط هجومي وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى الحارس الكاميروني وتلقى إمام عاشور كرة طولية فى الجبهة اليمنى أرسلها عرضية إلى مصطفى محمد فى الدقيقة 50 سددها برأسه قوية فى شباك حارس منتخب الكاميرون.



منح في الدقيقة 60 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد رمضان صبحي بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية وتصدى محمد صبحي حارس منتخب مصر الأوليمبي لتسديدة صاروخية أطلقها فرانك إيفينا من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ودفع فى الدقيقة 65 شوقي غريب مدرب منتخب مصر بالمدافع محمود الجزار بدلا من إمام عاشور وأنقذ الحارس الكاميروني في الدقيقة 77 مرماه من فرصة هدف محقق بعدما انفرد بمرمى المنافس وراوغ المدافع وسدد الكرة بقوة وتصدى لها بصعوبة ولجأ شوقى غريب إلى سحب ونزول أحمد ياسر ريان بديلا عن عبدالرحمن مجدى فى الدقيقة 85 من أجل تنشيط النواحي الهجومية.



ولاحت فرصة خطيرة لـ أحمد رمضان بيكهام فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وسدد الكرة قوية تصطدم بجسم مدافع الكاميرون وتتحول إلى ضربة ركنية ولجأ شوقى غريب إلى الدفع باللاعب صلاح محسن بديلا عن مصطفى محمد.