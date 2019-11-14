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رياضة

الكاميرون ومالي بره .. ترتيب المجموعة الأولى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:18 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
انتهت جولات المجموعة الأولى التى أقيمت فى إطار دور المجموعات الثلاث في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى منتخب مصر فى المركز الأول وغانا ثانيا فيما ودعت البطولة الأفريقية الكاميرون ومالي.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب العلامة الكاملة بالفوز على مالي 1-0 وتغلب على غانا 3-2 وفاز على الكاميرون 2-1.

فيما رافق منتخب غانا محتلا المركز الثاني فى المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن نظيره منتخب الكاميرون بعدما تعادل المنتخبين فى عدد النقاط الأربع وفي المواجهات المباشرة بعدما تعادلا 1-1 حيث فازت الكاميرون على مالي 1-0 وتعادلت مع غانا إيجابيا فيما تغلبت غانا على مالي بهدفين دون رد.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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